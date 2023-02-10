خاص.. “ابوسريويل” لصدى: القطاع الخاص الليبي أصبح اليوم قادراً على المنافسة وتعزيز تجارته ومنتجاته خارجياً

صرح خبير التجارة الدولية ورئيس المنتدى الاقتصادي الإفريقي “د.ياسين ابوسريويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: القطاع الخاص الليبي أصبح اليوم قادراً أكثر من دي قبل على المنافسة وتعزيز تجارته ومنتجاته خارجياً .

وأضاف “أبوسرويل”: فمن خلال ملتقى ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور والذي أقيم بالعاصمة الجزائرية اثبت القطاع الخاص الليبي أنه قادراً على الصناعة والابتكار والتجارة خارجياً ، فالقطاع الخاص الليبي ينقصه فقط البيئة اللوجستية والتنظيمية، إلا أن بعض رجال الأعمال قد تخطى هذه العقبات وأصبح اليوم قادراً على التصدير لدول أخرى .

وتابع بالقول: يمتاز رجل الأعمال الليبي بقدرات تسويقية هائلة وإمكانات في القدرة على البيع والولوج لأسواق أخرى مما يمكنه من المنافسة خصوصاً انه يملك اليوم حسن التموقع في ليبيا .

وقال: من خلال ذلك أوصى ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور للعمل على اقتراح الآليات المناسبة للرفع من مستوى جودة الخدمات اللوجيستية في المناطق الحدودية ،وتوطيد التعاون بين الدول الأفريقية خصوصاً الدول الحبيسة لضمان تجارة العبور والعمل على فتح وتطوير المعابر الحدودية لاسيما بين ليبيا والجزائر وتونس وتشكيل فرق مشتركة لبحث سبل الاستثمار بالمناطق الحرة والصناعية والتجارة في أفريقيا.

وختم حديثه قائلاً: حث المؤسسات المالية والنقدية للاستثمار في البنى التحتية اللوجستية عبر سياسات مرنة تفضي إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة تنقل البضائع بين الدول الأفريقية لأجل تعزيز التبادلات التجارية، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة والمنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على فتح مسارات تجارية تجمع بين ليبيا وتونس الجزائر نحو العمق الأفريقي.

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