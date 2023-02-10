دخول ايرباص A330 لأسطول الخطوط الجوية الليبية

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير دخول طائرة إيرباص 330 A للخدمة إبتداءا من يوم الغد الجمعة، ليصل عدد الطائرات التي تعمل ثلاثة، منها طائرتين A 320، مضيفا بأن الرحلات يتم توزيعها بناءا على الجدول وحجم الطلب على الخطوط.

وقال التير لتطبيق بكم الإخباري بأن الشركة تمتلك 5 طائرات عاطلة، وطائرتين استكملتا الصيانة بالخارج أحدهما A320 بمصر وCRJ بسلوفينيا، مؤكداً بأن موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 17 شهر.