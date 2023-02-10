دخول ايرباص A330 لأسطول الخطوط الجوية الليبية

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير دخول طائرة إيرباص 330 A للخدمة إبتداءا من يوم الغد الجمعة، ليصل عدد الطائرات التي تعمل ثلاثة، منها طائرتين A 320، مضيفا بأن الرحلات يتم توزيعها بناءا على الجدول وحجم الطلب على الخطوط.
وقال التير لتطبيق بكم الإخباري بأن الشركة تمتلك 5 طائرات عاطلة، وطائرتين استكملتا الصيانة بالخارج أحدهما A320 بمصر وCRJ بسلوفينيا، مؤكداً بأن موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 17 شهر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك