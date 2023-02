استعدادا لفصل الصيف، انخفاض متوقع لإمدادات المياه بسبب صيانة منظومة النهر

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خفض كميات المياه المخصصة للمنطقة الواقعة على المسار “جالو- أوجلة” جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا.

وأرجع الجهاز أسباب التخفيض إلى أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والتي ستستغرق 30 يوما، استعدادا لفصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على المياه بشكل كبير.

وأكد الجهاز أن الإمداد المائي لكافة المناطق لن يتوقف أبدا وإن الغرض منها ضمان تدفق مائي مستمر وإنتاجية أفضل للحفاظ على سلامة المنظومة.

وتواجه منظومة جهاز النهر اعتداءات مستمرة، وأعلن الجهاز في أكتوبر الماضي عن اعتداءات طالت 180 أنبوبا من أنابيب النهر الصناعي، فيما أعلن مكتب النائب العام فتح تحقيق في أعمال الاعتداء التي تتعرض إليها خطوط الإمداد المائي.

