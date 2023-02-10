وصول سيولة نقدية بـ100 مليون دينار الى هذا (…) المصرف

أفاد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، عن استقبال مطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة تبلغ 100 مليون دينار قادمة من طرابلس .

وأشار الفريق في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، الى أن شحنة السيولة النقدية التي وصلت لبنغازي وتقدر 100 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية .

ويأتي ذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية مؤكدًا التواصل مع إدارات المصارف لتزوديها باحتياجاتها من السيولة اليومية .