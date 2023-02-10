البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات إلى تركيا بـ 1.78 مليار دولار

تعهد البنك الدولي يوم الخميس بتقديم 1.78 مليار دولار للمساعدة في جهود الإغاثة والتعافي من آثار الزلزال في تركيا.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه”بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي، نعرب عن أعمق تعازينا لشعبي تركيا وسوريا على الخسارة الفادحة التي تكبدتاها نتيجة الزلازل المدمرة”.

وتابع “نحن نقدم مساعدة فورية ونعد تقييما سريعا للاحتياجات العاجلة والهائلة على الأرض. سيحدد هذا المجالات ذات الأولوية لتعافي البلاد وإعادة إعمارها بينما نعد عمليات لدعم تلك الاحتياجات”.

وقال إنه سيجري تقديم مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مشروعين قائمين في تركيا، بينما سيجري تقديم مليار دولار في عمليات ستستخدم لدعم الأشخاص المتضررين.