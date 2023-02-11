مركز الصحة الحيوانية يؤكد خلو المواشي المحلية من الحمى القلاعية

أكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية عبدالرحمن اجبيل خلو الثروة الحيوانية الليبية من مرض الحمى القلاعية، مبيناً بأن التحاليل المعملية والأعراض السريرية للحيوانات في عدد من المدن الليبية اثبتت أن لحومها وألبانها خالية من المرض، وأن الحالات التي ضبطت هي لحيوانات موردة من الخارج.

وقال اجبيل لتطبيق بكم الإخباري تفشي بعض الأمراض الوبائية بين القطعان الحيوانية في دول الجوار يشكل تهديداً حقيقياً للوضع الصحي البيطري المحلي في ليبيا، والتي منها مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومرض اللسان الأزرق، ومرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع وداء الإجهاض المعدي والسعار، خاصة في ظل قلة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذه الأمراض.

وبحسب بيانات مصلحة المواني فأن ليبيا استوردت خلال العام 2022 ما يقارب من 27.000 رأس من الحيوانات المختلفة.