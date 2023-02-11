خاص.. مصدر يفصح لصدى عن توجه وفد من وزارة الاقتصاد إلى جنيف لمتابعة التعاقد على تنفيذ منظومة السجل التجاري

كشف مصدر بوزارة الاقتصاد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن توجه وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جنيف لمتابعة التعاقد على تنفيذ منظومة للسجل التجاري.

وقال: يغادر يوم غد الأحد 12 فبراير إلى جنيف وفد من وزارة الاقتصاد يضم رئيس هيئة مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير وعدد من موظفي الوزارة بالإضافة إلى عبدالباسط الباعور رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومحمد الأسود نائب رئيس برنامج ليبيا لدى مؤسسة خبراء فرنسا وعبدالرؤوف البيباص المكلف من خبراء فرنسا بملف التحول الرقمي.

وتابع بالقول أن الزيارة إلى جنيف التي ستتواصل إلى يوم الخميس القادم تأتي ضمن برنامج خبراء فرنسا التي تعاقدت نيابة عن وزارة الاقتصاد والتجارة مع منظمة الاونكتاد لتنفيذ منظومة للسجل التجاري الليبي، و قد سبقتها زيارات عديدة من بينها زيارة إلى لبنان وفرنسا.

وبحسب المصدر فتعد هذه ثالث منظومة للسجل التجاري تتبناها وزارة الاقتصاد، وثاني منظومة يتم التعاقد عليها في عهد الوزير الحالي محمد الحويج.

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