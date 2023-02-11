أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار اليوم السبت 11 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 11 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 11 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8016 د‫.‬ل – للبيع – 4.7777 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن ب5.1200 ~5.1150 دينار بنغازي ب5.14 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4500 ~5.4200 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645 دينار ▪️ الباوند =6.14 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1225 ~5.1175 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸

بنك الوحدة & التجارة والتنمية

ب5.4200 ~5.4400 دينار الجمهورية

+4.5 ~5.50 قروش على سعر الكاش التجاري الوطني

ب5.3900 ~5.4100 دينار الآمان & اليقين & الإسلامي

-0.50 قرش & مساوٍ لسعر الكاش ▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب226.50 دينار نسبة سحب البطاقات دولار =3.75% الامان

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي