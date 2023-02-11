الشركة العامة للكهرباء توضح بشأن انقطاع التيار بعدد من المناطق

أفصح الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، اليوم السبت أن اسباب انقطاعات التيار الكهربائي خلال 24 ساعة الماضية .

وقال التايب، أن الأعطال ناجمة عن المنخفض الجوي الحاد وارتفاع سرعة الرياح بشكل كبير؛ ترتب عليه حدوث أعطال بالشبكة الهوائية بعدد من المناطق .

وأكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباءـ أنه لا يوجد عجز في الإنتاج ولا يوجد طرح للأحمال وفرق الصيانة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لصيانة الأعطال ومتابعة البلاغات رغم الرياح والأمطار الغزيرة .

وأشار الى ان فرق الصيانة أنجزت أكثر من 100 أمر عمل خلال 24 ساعة بمنطقة طرابلس وضواحيها.