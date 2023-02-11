لهذه الاسباب.. الدينار الليبي يفقد ثلاثة أرباع قيمته أمام الدولار

أظهرت نتائج دراسة قام بها مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني، ان الدينار الليبي فقد 73.5 % من قيمته أمام الدولار خلال الفترة من 2013 إلى 2022.

وذكرت الدراسة العديد من الاسباب وراء فقدان الدينار الليبي لـ73.5 % من قيمته أبرزها الانقسام السياسي الداخلي وغياب خطط تنويع الاقتصاد المحلي.

ووفقًا للدراسة، تضمنت اسباب ضعف العملة الليبية، الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيا منذ إسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي، إضافة إلى غياب تنويع الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بشدة على عائدات المحروقات بنسبة أكثر من 95% من الصادرات.

وقالت الدراسة التي نشرها مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني، أن ليبيا مدرجة ضمن قائمة تتضمن 20 عملة أفريقية شهدت انخفاضا حادا خلال العقد الأخير وتراوحت عموما بين 100% إلى 50% في عدد من الدول على الأقل في قيمتها مقابل الدولار.

وأضافت الدراسة ان ثلاث عملات بالكامل أنهارت تقريبا حيث فقد ثلاثة أرباع قيمتها على الرغم من تمتعها بثروة طبيعية كبيرة.

وكان الدينار الليبي أحد هذه العملات الثلاث، إضافة إلى الجنيه المصري والليون السيراليوني 77% .