الاقتصاد تبحث إرسال وفد من أصحاب الأعمال الليبيين إلى فلسطين للاستثمار والتبادل التجاري

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الجمعة 10 فبراير 2023، في القاهرة، اجتماعا مع نظيره الفلسطيني خالد العسيلي، لبحث إرسال وفد من أصحاب الأعمال الليبيين إلى فلسطين لدراسة إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، وإمكانية الاستفادة من العمالة الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 11 خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير 2023 بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال بالدول العربية، لمناقشة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتسهيل انسياب السلع، والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.