شاهد بالوثائق: ناشط حقوقي يكشف عن زيارة مرتقبة لسيدة اعمال تركية متورطة في قضايا فساد

كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي عن زيارة مرتقبة لسيدة الأعمال التركية رؤيا بايجان مالكة مجموعة BGN Gourp والمتورطة في قضايا فساد إلى بنغازي واستضافتها من قبل صدام حفتر، قائد كتيبة طارق بن زياد .

وقال القماطي، أن سيدة الأعمال التركية “رؤيا” تعمل عبر شركتها كسمساره وقود ومحروقات ونفط خام وتدعي أنها مقربة من هاكان فيدان والمخابرات التركية.

وأضاف القماطي، ان صلاح القطراني العقوري مدير عام شركة لخليج العربي للنفط رفض الموافقة على عرض الشركة التركية بالدخول في شراكة معهم في حقلي مساله و السرير فقرر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إقالته.

وأشار الى ان صلاح كان أحد أبرز داعمي حفتر ويشعر بعض أبناء قبيلته بأنه استعمل وسيتم التخلص منه حيث سيتم تغييره بشخص آخر مقرب من أحمد العشيبي المسؤول المالي لدي صدام حفتر ومستشار فرحات بن قدارة.

وتابع الناشط الحقوقي حسام القماطي ، أن التغييرات في إداره شركة الخليج قد تحدث يوم الثلاثاء المُقبل.

وكان القماطي قد كشف قيام إبراهيم الدبيبة بمقايضة النفط مقابل البنزين بالمخالفة للقانون عبر شركة رؤيا بايجان.

وكشف القماطي أيضا أن النفط الليبي يباع لشركات وسيطة مثل Bayegan AS التركية لتجارة المشتقات النفطية والتي لا تملك مصفاة بما يخالف التشريعات.