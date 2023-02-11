النهر الصناعي يعلن خفض كميات المياه بمنظومة السرير،سرت تازربو، بنغازي بسبب أعمال الصيانة

أعلن جهاز النهر الصناعي، أمس الجمعة 10 فبراير 2023، شروع فرق العمل بمنظومة السرير،سرت تازربو، بنغازي ،بإجراء أعمال الصيانة والاصلاحات الضرورية على المسار S/S خلال شهر فبراير الجاري، الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض كميات المياه المخصصة لكافة المدن والقرى الواقعة على المسار (من جالو اوجلة جنوباً وحتى سرت غرباً وبنغازي شرقاً) .

وأكدت إدارة الجهاز في بيان لها بأن خطة العمل ستستغرق شهرا كاملاً، دون أن يتوقف الإمداد المائي،لكافة المناطق أبداً، وذلك للمحافظة على سلامة المنظومة والاستعدادات لفصل الصيف حيث يتزايد الطلب على المياه بشكل كبير.