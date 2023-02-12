ارتفاع للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 12 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8027 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1293 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7899 دينار، والدولار الكندي 3.599 دينار ليبي، والليرة التركية 0.255 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2798 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3076 دينار، والدينار التونسي 1.5368 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: