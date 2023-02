“البرغوثي” يشارك في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي ” حسن البرغوثي” يوم السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة مُمثلاً لرئيس مجلس النواب” عقيلة صالح” في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكد “البرغوثي”بأن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي ، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية .

حيث أصدر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بيانه الختامي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي ” وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة و توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية و حوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية .

ويذكر بأن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي و رؤساء المجالس و البرلمانات العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.

وحضر المؤتمر رئيس برلمان عموم افريقيا ” تشيف شارومبيرا ” و الأمين العام لجامعة الدول “أحمد أبو الغيط “.

