كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” يوم السبت، بنشرها للتقرير الكامل والمُعدّل الصادر عن استخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال شهر يناير من العام الحالي 2023، والذي أوضحت فيه بأن دولة الإمارات تتصدر البلدان المستفيدة من طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات والحوالات بقيمة تجاوزت 443 مليون دولار تلتها دولة تركيا بـ 81 مليون دولار ثم كوريا الجنوبية والصين وسويسرا وتونس وإيطاليا.

وأضاف التقرير الذي أصدرته إدارة البحوث بالمركزي بأنه بلغ إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال شهر يناير فقط من هذا العام 914 مليون دولار “أي ما يعادل 4.4 مليار دينار” فيما تجاوز إجمالي النقد الأجنبي للأغراض الشخصية 593 مليون دولار “ما يعادل 2.8 مليار دينار”.

وأشار التقرير المُعدّل لمصرف ليبيا المركزي بأن تحتل السلع والخدمات ذات المنشأ التركي المرتبة الأولى في طلبات شراء النقد الأجنبي المقبولة من المصارف خلال شهر يناير من هذا العام بقيمة ناهزت 218 مليون دولار تلتها واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري بحوالي 175 مليون دولار ثم بلدان الصين وكوريا الجنوبية وتونس وروسيا.

The post إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي: الإمارات تتصدر البلدان المستفيدة من طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات والحوالات بقيمة تجاوزت 443 مليون دولار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا