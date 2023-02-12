لليوم الخامس على التوالي.. الشركة العامة للمياه تواصل أعمال فك المختنقات المائية في طرابلس

طرابلس 12 فبراير 2023 (وال) – واصلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أعمال فك مختنقات مياه الأمطار لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الشركة إن الأعمال اليوم الأحد شملت فك مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي المطرد أمام المعارض، الذي أشرف عليه مدير إدارة التشغيل والصيانة الغربية، وبحضور مدير مكتب خدمات صرمان ورئيس مركز المطرد و رئيس مركز خدمات صرمان المدينة، إضافة إلى رئيس مركز خدمات الشاطىء .

وأوضحت أن أعمال فك المختنقات قامت بها فرق الطوارئ بمكتب خدمات صرمان ومركز المطرد التابعين لإدارة التشغيل والصيانة الغربية.

وذكرت الشركة أنه لازال العمل مستمر من ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، بفك المختنقات من قبل فرقة الطوارئ بمركز خدمات أبي عيسى التابع لمكتب خدمات الزاوية، بإدارة التشغيل والصيانة الغربية بفك مختنق مياه الأمطار بالطريق الساحلي أمام مسجد العريفي. (وال _ طرابلس)

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