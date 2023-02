“وزارة النفط” تؤكد بأن قيمة ما تم الاتفاق بشأنه مع شركة إيني الايطالية عام 2008 تتجاوز 27 مليار دولار

كشفت وزارة النفط والغاز خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، يوم الأحد من خلال مصادر مستندية مؤكدة بأن قيمة ما تم الاتفاق بشأنه مع شركة إيني الايطالية عام 2008 تتجاوز 27 مليار دولار، وذلك من خلال جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد م ن 41 وبعض القطع الأخرى، وتشمل الاتفاقية تطوير كل الإكتشافات الغازية الغير مطورة والبالغ عددها 9 إكتشافات ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة وتطوير عدد من الإكتشافات النفطية والغازية البرية في الجنوب وشرق ليبيا وبرامج إستكشافية.

وأكدت وزارة النفط والغاز بأن الإتفاق في سنة 2008 كان يحوي مشاريع متعددة و بقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام و الذي أشار إلى أنّ قيمة الإستثمار وهي 8 مليار دولار لم يسبق إبرامها من 25 سنة، موضحة أن مبلغ 8 مليار دولار سيتم مناصفة بين الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية.

