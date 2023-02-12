“باشاغا” يقوم بتوقيع قرار الجمعية العمومية للشركات الخدمات العامة للنظافة على مستوى ليبيا

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” ، مع عدد 19 رئيس مجلس إدارة لشركات الخدمات العامة للنظافة على مستوى ليبيا ، وبحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ، و مستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر بدر .

تناول الاجتماع مناقشة تحسين الوضع الجمالي للمدن وتوفير المعدات والآليات والإمكانيات اللازمة لهذه الشركات لتؤدي عملها بالشكل المطلوب.

حيث تطرق مستشار رئيس الحكومة بجملة من النقاط والتي تشمل دعم الشركات بميزانيات ، وكذلك توفير الآليات والشاحنات للشركات ليتم تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أشاد “باشاغا” بمجهودات هذه الشركات بالرغم من المعاناة التي يمرون بها من عدم توفر الإمكانيات والدعم اللازم، مؤكداً على ضرورة تكاثف المواطنين والبلديات مع الشركات الخدمية ومساعدتها لكي تؤدي واجبها بالشكل المطلوب .

وفي ختام الاجتماع تم توقيع قرار الجمعية العمومية للشركات من قبل رئيس الحكومة الليبية .

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