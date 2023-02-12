وزارة النفط: اتفاقنا مع إيني بلغ قيمته 27 مليار دولار في عام 2008

طرابلس 12 فبراير 2023 (وال) – قالت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، إن جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد (م. ن. 41) وبعض القطع الأخرى التي جرى الاتفاق عليها في العام 2008، وكذلك مناطق عقود أخرى تتعدى قيمتها الـ27 مليار دولار.

وأضافت في بيان أن «الاتفاق في سنة 2008م كان يحوي مشاريع متعددة وبقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام، والذي أشار إلى أنّ قيمة الاستثمار وهي ثمانية مليارات دولار لم يسبق إبرامها منذ 25 سنة»، في إشارة إلى الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية.

وفي يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية اتفاقية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من ستة تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز الـ25 عامًا.

وأضاف بيان النفط والغاز، اليوم الأحد، أن اتفاق العام 2008 يشمل «9 اكتشافات غازية غير مطورة ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة وتطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في الجنوب وشرق ليبيا وبرامج استكشافية». ولاحظت الوزارة أن «مبلغ ثمانية مليارات دولار ستتم مناصفة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية». (وال – طرابلس)

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