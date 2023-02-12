اقتصاد

وزارة النفط بحكومة الدبيبة: اتفاقية 2008 فيها استثمارات بقيمة 27 مليار دولار وهي أكثر من القيمة التى أعلنتها مؤسسة النفط في اتفاقها مع “إيني”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة الأحد، إن الاتفاقية التي جرت عام 2008 كان تحوي مشاريع متعددة، وبقيمة تفوق ما أُعلنته المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام في اتفاقيتها الموقعة مع شركة “إيني” الايطالية

وأضافت الوزارة في بيان لها أن جدول وبرامج مشاريع التطوير الأخرى التي تم الاتفاق عليها عام 2008 لمنطقة العقد (م ن 41) وبعض القطع الأخرى تتعدى قيمتها 27 مليار دولار.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل تطوير كل الاكتشافات الغازية غير المطورة والبالغ عددها 9 اكتشافات ودراسة إنشاء معمل لتسييل الغاز بمليتة، وتطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في جنوب وشرق ليبيا وبرامج استكشافية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أعلنت أن قيمة الاستثمار في الاتفاقية 8 مليارات دولار لم يسبق إبرامها من 25 سنة، مع ملاحظة أن مبلغ 8 مليارات دولار سيتم مناصفتها بين المؤسسة وإيني الإيطالية.

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