طرابلس 12 فبراير 2023 (وال)- تنطلق اليوم الأحد من ميناء طرابلس البحري أولى الرحلات البحرية للمسافرين قاصدة ميناء جرجيس التجاري، بتونس عقب سنوات من التوقف في الرحلات البحرية بين البلدين . وقال مدير ميناء طرابلس البحري ” مصباح الطاهر حبيبي ” لوكالة الأنباء الليبية ” تبدأ رسميا اليوم الأحد الرحلات البحرية بين ليبيا وتونس بانطلاق […]

ظهرت المقالة (وال) اليوم انطلاق أولى الرحلات البحرية لنقل المسافرين من ميناء طرابلس إلى ميناء جرجيس بتونس أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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