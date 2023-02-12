اقتصاد

(وال) اليوم انطلاق أولى الرحلات البحرية لنقل المسافرين من ميناء طرابلس إلى ميناء جرجيس بتونس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس 12 فبراير 2023 (وال)- تنطلق اليوم الأحد من ميناء طرابلس البحري أولى الرحلات البحرية للمسافرين قاصدة ميناء جرجيس التجاري، بتونس عقب سنوات من التوقف في الرحلات البحرية بين البلدين . وقال مدير ميناء طرابلس البحري  ” مصباح الطاهر حبيبي ” لوكالة الأنباء الليبية ”  تبدأ رسميا اليوم الأحد الرحلات البحرية بين ليبيا وتونس  بانطلاق […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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