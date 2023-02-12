وزارة النفط تؤكد أن قيمة الاتفاق مع إيني عام 2008 يتجاوز 27 مليار دولار

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الأحد 12 فبراير 2023، بأن قيمة ما تم الاتفاق بشأنه مع شركة إيني الإيطالية عام 2008 يتجاوز 27 مليار دولار، وذلك من خلال جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد م ن 41 وبعض القطع الأخرى، وتشمل الاتفاقية تطوير كل الإكتشافات الغازية الغير مطورة والبالغ عددها 9 إكتشافات ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة وتطوير عدد من الإكتشافات النفطية والغازية البرية في الجنوب وشرق ليبيا وبرامج إستكشافية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن الإتفاق في سنة 2008 ،كان يحوي مشاريع متعددة ،و بقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام، و الذي أشار إلى أنّ قيمة الإستثمار وهي 8 مليار دولار لم يسبق إبرامها من 25 سنة، موضحة أن مبلغ 8 مليار دولار سيتم مناصفة بين الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية.