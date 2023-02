“الدبيبة” يتابع خطط جهاز النهر الصناعي لصيانة عدد من الٱبار وزيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، خطط جهاز النهر الصناعي لصيانة عدد من الٱبار بمناطق الحساونة والسرير وتازربو وزيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب.

وخصص الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لمتابعة خطة الجهاز لصيانة 147 بئرا عاطلا بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي “غدامس- زوارة- الزاوية” والذي يغذي ما يزيد عن 27 مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار “السرير- تازربو- بنغازي” والذي سيتم من خلاله زيادة الإنتاجية إلى 2 مليون متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليا إلى مليون و100 ألف متر مكعب.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهاز والتي ساهمت في الحد من التجاوزات والأعطاب في المنظومة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لعرض خطة الجهاز بحضور الجهات ذات العلاقة واعتماد خطة العمل للعام 2023.

