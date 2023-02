توقعات بتجاوز الطلب على النفط مستويات ما قبل كورونا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.

وصرح الغيص، اليوم الأحد، في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجيس” في القاهرة، بأن صناعة ‏البترول في العالم تحتاج إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي حتى العام 2045.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الغيص قوله، إن الطلب على البترول زاد بعد جائحة كوفيد-19، إذ يتوقع أن يصل إلى 102 مليون برميل في اليوم هذا العام، وإلى 110 ملايين برميل بحلول عام 2025.

وتابع: “إلا أن صناعة البترول عانت خلال الفترة الأخيرة من نقص الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها لا بد أن نضع 12 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات في هذا المجال حتى عام 2045، أي بواقع 500 مليار دولار سنويا”.

وشدّد أمين عام “أوبك” على أهمية الاستثمار في أمن الطاقة كمكون رئيسي للنشاط الاقتصادي وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة.

وأكد الغيص أن “أوبك” لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية، واعتبر أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر الماضي كان خطوة صحيحة، وأن تحالف “أوبك+” لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

وأشار إلى أن منظمة “أوبك” تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه دعا كل المعنيين بشؤون التغيرات المناخية أن ينظروا للقضية بمنظور آخر وأن يعملوا نحو انتقال طاقي يضمن أمن الطاقة للجميع.

