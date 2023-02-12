شركة الكهرباء: لا عجز في الإنتاج ولا طرح للأحمال

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، إنه لا يوجد عجز في إنتاج الكهرباء ولا طرح للأحمال، مضيفا أن الانقطاعات التي حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية جلها أعطال ناجمة عن المنخفض الجوي الحاد وارتفاع سرعة الرياح بشكل كبير.

وأوضح التائب، أن المنخفض الجوي تسبب في أعطال بالشبكة الهوائية، في عدد من المناطق، وفرق الصيانة تعمل على مدار 24 ساعة، لصيانة الأعطال ومتابعة البلاغات رغم الرياح والأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن فرق الصيانة أنجزت أكثر من 100 أمر عمل خلال 24 ساعة بمنطقة طرابلس وضواحيها.