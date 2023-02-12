“الدبيبة” يُتابع خطة جهاز النهر الصناعي بشأن صيانة (147) بئرًا عاطلا بمنطقة الحساونة

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة الجهاز بشأن صيانة عدد (147) بئرًا عاطلا بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس-زوارة-الزاوية)، والذي يغذي ما يزيد عن (27) مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار (السرير، تازربو، بنغازي)، والذي سيتم من خلاله زيادة الإنتاجية إلى (2) مليون متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليا إلى 1.100.000 متر مكعب.

كذلك تم متابعة الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهاز، والتي ساهمت في الحد من التجاوزات والأعطاب في المنظومة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لعرض خطة الجهاز بحضور الجهات ذات العلاقة واعتماد خطة العمل للعام 2023.

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