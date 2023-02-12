مجموعة ABC تعلن عن نتائجها المالية خلال 2022

أعلنت اليوم مجموعة بنك (ABC) (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تجاوز إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة المليار دولار أمريكي خلال عام 2022 لأول مرة في تاريخ البنك، مع نمو قوي للأعمال الأساسية عبر شبكة تواجده، مدعومًا بالارتفاع في معدلات الفائدة خلال العام. ساهمت هذه الإيرادات القوية بتحقيق أداء عام قوي خلال العام 2022، إذ بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 154 مليون دولار أمريكي على أساس تشغيلي، بنمو قدره 54% مقارنة بعام 2021.

في الأول من يناير من هذا العام، حقق البنك انجازاً هاماً في مصر حيث استكمل عملية الاندماج القانوني بين بنك بلوم مصر ش.م.م مع بنك ABC مصر لإنشاء بنك موحد أقوى، الأمر الذي سيعزز من نمو حصتنا السوقية في السوق المصرية في الفترة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، استمر برنامجنا للتحوّل الرقمي في السير بشكل جيد. تجاوزت مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في بنك “إلى” المتوفر على الأجهزة الذكية فقط، و”شركة الخدمات المالية العربية” مزود حلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية الاهداف الطموحة التي وضعناها أمام أعيننا.

وقد تم الاشادة بهذه الإنجازات من قبل منصات الجوائز المرموقة، وهذه شهادة على رؤية بنك ABC واستراتيجية التحوّل الرقمي الطموحة التي تهدف إلى بناء منصة أقوى لزيادة حجم أعمالنا، ولنصبح أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات عملائنا. ومن بين العديد من الجوائز التي حصدناها هذا العام جائزة أفضل بنك في “المعاملات المصرفية” وجائزة “الابتكار في الصيرفة الرقمية” على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ذي بانكر. بالإضافة إلى ذلك، فاز البنك بجائزة “أفضل مبادرة للخدمات المصرفية الرقمية”، وجائزة “بنك العام للتمويل الإسلامي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من مجلة ميد. كما قامت مجلة جلوبال فاينانس بمنحنا لقب “أفضل بنك لإدارة النقد” في البحرين وتونس، وحصلنا على جائزة “أفضل بنك للحلول الرقمية في البحرين من جوائز يوروموني للتميز عام 2022.

ملامح الأداء الرئيسية:

بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم نحو 154 مليون دولار أمريكي بنمو قدره 54% مقارنة بعام 2021، حيث حققت المجموعة أرباح صافية بلغت 100 مليون دولار أمريكي.

تجاوز إجمالي الدخل التشغيلي حاجز المليار دولار أمريكي التاريخي في عام 2022. وقد زاد الدخل التشغيلي على أساس معدل بشكل كبير بنسبة 29% مدعومًا بالنمو في جميع الأسواق الأساسية وبيئة أسعار الفائدة المفيدة، بالإضافة إلى دمج النتائج المالية لبنك بلوم مصر للعام بأكمله (تضمن عام 2021 إيرادات بنك بلوم مصر لـ5 شهور).

سجلت المصروفات التشغيلية على أساس تشغيلي مستويات أعلى عن العام السابق بنسبة 21%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نفقات العام كاملًا بالنسبة لبنك بلوم مصر خلال عام 2022 (تضمن عام 2021 نفقات بنك بلوم مصر لـ5 شهور) وعودة النفقات إلى مستويات ما قبل الجائحة في الأسواق الأساسية. كما واصلت المجموعة ضخ الاستثمارات في مبادراتها الرقمية الاستراتيجية لبناء “بنك المستقبل”.

لا يزال البنك يتمتع بميزانية عامة قوية مع نسب رأس المال ونسب سيولة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية: بلغت الفئة الأولى من رأس المال نسبة 15.7٪، والتي تتألف بالأساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى 1، كما بلغت تغطية السيولة 225% ونسبه السيولة المستقرة 124%.

وقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، السيد الصديق عمر الكبير قائلًا: “حققت المجموعة في عام 2022 نتائجًا بارزة وغير مسبوقة إذ تجاوزت الإيرادات المليار دولار أمريكي، وقد قامت المجموعة بالبناء على نجاحات العام السابق مع التركز على سرعة الأداء، مما أدى بدوره إلى زيادة الأرباح الصافية للمساهمين بنسبة 54%. وبناءاً على هذا الأداء القوي، نضع تطلعات جريئة لعام 2023، مع توخي الحذر في الوقت نفسه من التأثيرات المعاكسة مثل الأوضاع المالية الصعبة والحرب المستمرة في أوروبا وتضخم الاسعار المتواصلة. نحن على ثقة تامة من قدرتنا وسنواصل الاستفادة من استثماراتنا للاستمرار في تسريع النمو المربح خلال عام 2023.”

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

الأداء المالي خلال الربع الرابع من عام 2022:

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة على مساهمي الشركة الأم للثلاث أشهر من الربع الرابع لعام 2022 نحو 40 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة قدرها 20 مليون دولار أمريكي، أي بإرتفاع نسبتة 100%، مقارنة مع 20 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذه الفترة 0.01 دولار أمريكي، لتسجل نفس معدلاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 11 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 15% مقارنة مع 13 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الأداء المالي خلال عام 2022 :

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة على مساهمي الشركة الأم لعام 2022 نحو 154 مليون دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة 54%، مقارنة مع 100 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذه الفترة 0.05 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.03 دولار أمريكي في العام السابق.

بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خسارة قدرها 98 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مجموع الدخل الشامل بقيمة 105 مليون دولار أمريكي المسجل خلال العام الماضي.

الميزانية العامة:

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة نحو 4,095 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة 3,872 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية العام 2021، مسجلة ارتفاع بنسبة 5.8%. وقد تضمن عام 2022 إصدار سندات رأس المال دائمة إضافية من المستوى الأول بقيمة 390 مليون دولار أمريكي خلال العام.

بلغ مجموع الموجودات 36.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة مع 34.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو القروض والسلف خلال العام الذي بلغ 18.2 مليار دولار أمريكي، أي بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع 16.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021. على أساس أساسي*، نما مجموع الموجودات بنسبة 7.8٪.

حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث بلغت تغطية السيولة 225% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 124%، وقد تحسنت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع لتبلغ 48.1%.

حافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 بنسبة 15.7%، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 14%، والنسبة الكلية لكفاية رأس المال 16.8%.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر على الهواتف الذكية فقط في البحرين.

وتنوه مجموعة بنك ABC للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية والبيانات الصحفية متوفرتان على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وبنك ABC.

* على أساس معدل المشار إليه أعلاه يحتسب بعد التعديل للمعالجة الضريبية لتحوطات العملة في بنك ABC البرازيل التي لها أثر تعويضي بين الدخل والضريبة وانخفاض قيمة العملة وغيرها من العوامل الاستثنائية غير المتكررة. المزيد من التفصيل متوفر في وثيقة المستثمرين المتوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك ABC.​

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية