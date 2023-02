“المركزي” يكشف استخدامات المصارف للنقد الأجنبي ليناير 2023، والإمارات وتركيا على رأس المستفيدين

قال مصرف ليبيا المركزي إن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 1.525 مليار دينار بزيادة 330 مليون دولار عن يناير 2022 التي سجلت 1.195 بمعدل نمو وصل إلى 27.6%.

وأضاف المصرف، عبر تقرير، أن قيمة الاعتمادات المستندية 2023 بلغت 914.2 مليون دولار، فيما سجلت في شهر يناير 2022 أكثر 790 مليون دولار.

وأوضح المركزي أن قيمة اعتمادات الأغراض الشخصية خلال يناير 2023 سجلت 593 مليون دولار، فيما سجلت في يناير 2022 أكثر من 394 مليون دولار.

وأفاد المركزي أن قيمة الحوالات الشخصة في يناير 2023 بلغت أكثر 18 مليون دولار، بينما بلغت الحوالات الشخصية في يناير 2022 اكثر من 10 مليون دولار.

وبحسب التقرير، مصرف الجمهورية هو الأعلى في استخدامات النقد الأجنبي بين المصارف خلال شهر يناير 2023 بقيمة أكثر من 206 مليون دولار.

فيما تمت الموافقة على طلبات 558 شركة ومصنعا من 1213 لتغطية الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي خلال يناير الماضي، بحسب التقرير.

وأتت الإمارات على رأس البلدان المستفيدة من الاعتمادات المستندية والحوالات بنسبة 42.9% تليها تركيا بنسبة 7.8% ثم كوريا الجنوبية بنسبة 6.7%.

كما أتت تركيا على رأس طلبات المصارف لشراء النقدي الأجنبي من حيث أهم بلدان منشأ السلع والخدمات بقيمة تتجاوز 217 مليون دولار، تليها مصر بقيمة 174 مليون دولار، ثم الصين بأكثر من 103 مليون دولار.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

