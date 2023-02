بنك ABC برئاسة “الصديق الكبير” يعلن عن تحقيق أرباح خلال العام الماضي وصلت إلى 154 مليون دولار

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية “بنك ABC” التي يرأس مجلس إدارتها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في بيان لها اليوم الأحد عن تحقيق أرباح صافية بلغت 154 مليون دولار أمريكي أي بنمو قدره 54% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح “بنك ABC” بأن الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت نحو 154 مليون دولار بنمو قدره 54% مقارنة بعام 2021، حيث حققت المجموعة أرباح صافية بلغت 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي الدخل التشغيلي تجاوز حاجز المليار دولار التاريخي في عام 2022.

وأضاف بأن الدخل التشغيلي للمصرف زاد على أساس معدل بشكل كبير بنسبة 29% مدعومًا بالنمو في جميع الأسواق الأساسية وبيئة أسعار الفائدة المفيدة، بالإضافة إلى دمج النتائج المالية لبنك “بلوم مصر” للعام بأكمله، كما واصلت المجموعة ضخ الاستثمارات في مبادراتها الرقمية الاستراتيجية لبناء “بنك المستقبل”.

وتعليقا على بيان البنك؛ قال رئيس مجلس إدارته “الصديق الكبير” إن المجموعة حققت في عام 2022 نتائجًا بارزة وغير مسبوقة بتجاوز الإيرادات المليار دولار واستطاعت البناء على نجاحات العام السابق مما أدى بدوره إلى زيادة الأرباح الصافية للمساهمين بنسبة 54%.

وتابع قائلا بأن البنك يتطلع لمواصلة الأداء القوي خلال العام 2023، مع توخي الحذر في الوقت نفسه من التأثيرات المعاكسة مثل الأوضاع المالية الصعبة والحرب المستمرة في أوروبا وتضخم الاسعار، مؤكدا بأن إدارة البنك واثقة من قدرتها على مواصلة الاستفادة من استثماراتها للاستمرار في تسريع النمو المربح خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أن بنك “ABC” هو مصرف عربي مقره البحرين أسس عام 1980 من حكومات ليبيا والبحرين والامارات برأس مال مليار دولار وله فروع في ليبيا والبحرين والإمارات ومصر وتونس والجزائر والعراق ولبنان والأردن، وفي نهاية 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في المؤسسة والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة ليبيا في بنك “ABC” إلى 59.37%.

