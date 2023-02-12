“القابضة للإتصالات” تعقد اجتماعًا تقابلي مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة سير أعمال ربط الحقول النفطية بشبكة الجيل القادم

عقد اجتماع تقابلي بين الشركة القابضة وشركات المجموعة مع المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور المدير العام الشركة القابضة للإتصالات “رجب بن رجب”، ورئيس لجنة متابعة ربط الحقول النفطية بشبكة الجيل القادم “عياد زين الدين”، وفريق العمل بالمشروع، ورئيس مجلس إدارة شركة روافد ليبيا للاتصالات والتقنية، إلى جانب مدير عام الحاسب الآلي بالمؤسسة الوطنية للنفط “عبدالحكيم الكمايلي” وممثلين عن الشركات النفطية.

وناقش المجتمعون سير أعمال ربط الحقول النفطية بشبكة الجيل القادم، وماتم إنجازه في هذا الجانب، وكذلك خطة العمل لباقي الحقول من خطوط حماية للمسارات والمتوقع الانتهاء منها خلال أبريل القادم.

تم كذلك بحث الأمور الفنية والمتعلقة بجودة تقديم الخدمات في الحقول، والمحافظة على ضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية.

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