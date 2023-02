“الشهوبي” يفتتح محطة رصيف الشعاب بميناء طرابلس البحري

افتتح وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الأحد محطة رصيف الشعاب بميناء طرابلس البحري، معربا عن شكره لكل الجهات المختصة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث بعد توقف دام أكثر من 11 سنة.

وقال “الشهوبي” في كلمته بالمناسبة إن افتتاح ميناء الشعاب جاء بعد عدة اجتماعات عقدت في السابق وتوجيهات من رئيس الحكومة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشأن تسيير الخطوط البحرية، وستكون البداية من ميناء جرجيس البحري ومن ثم مينائيْ صفاقس وحلق الواد، كما سيتم خلال الفترة القادمة تدشين عدة رحلات بحرية لعدد من الدول المجاورة.

وشهد الافتتاح حضور وكيليْ وزارة المواصلات “خالد السويسي” و”فضل الله راف الله عاشور” ووكيليْ وزارتيْ الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الموانيء وعميد بلدية طرابلس المركز ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجوازات والسفير التونسي لدى ليبيا “الأسعد العجيلي”، وعدد من المسؤولين والضيوف.

