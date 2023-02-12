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أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاحد 12-02-2023

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 12 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲
ب5.1200 ~5.1175 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.4300 ~5.4000 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1200 ~5.1175 دينار

اسعار الدولار بالصكوك
بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦
ب5.4850 ~5.4650 دينار

الجمهورية 🏦
+4.50 ~5.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦
ب5.3700 ~5.3500 دينار

الصحاري 🏦

  • 1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦
-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

أسعار الذهب
▪️آونصة الذهب ب1864.12 $

▪️كسر ذهب 18 ب226.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب264.25 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب276.83 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب302.00 دينار

أسعار الفضة:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار

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