أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاحد 12-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 12 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.1200 ~5.1175 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4300 ~5.4000 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1200 ~5.1175 دينار

اسعار الدولار بالصكوك

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4850 ~5.4650 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~5.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.3700 ~5.3500 دينار

الصحاري 🏦

1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

أسعار الذهب

▪️آونصة الذهب ب1864.12 $

▪️كسر ذهب 18 ب226.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب264.25 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب276.83 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب302.00 دينار

أسعار الفضة:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️فضة جديدة :

▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار