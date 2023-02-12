الحكومة تتابع خطة جهاز النهر الصناعي في صيانة الآبار واستكمال مراحل المشروع

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد 12 فبراير 2023، مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

لمتابعة خطة الجهاز بشأن صيانة عدد (147) بئر عاطل بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس، زوارة، الزاوية)، والذي يغذي ما يزيد عن 27 مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار (السرير، تازربو، بنغازي)، والذي سيتم من خلاله زيادة الإنتاجية إلى 2 مليون متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليا إلى مليون و100 ألف متر مكعب.