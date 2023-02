اجتماع تقابلي بين الشركة القابضة للاتصالات والمؤسسة الوطنية للنفط لتقديم أفضل الخدمات للعاملين بالحقول النفطية

اجتمع المدير العام للشركة القابضة للاتصالات “رجب بن رجب” اليوم الأحد مع المؤسسة الوطنية للنفط.

حيث ناقش المجتمعون سير أعمال ربط الحقول النفطية بشبكة الجيل القادم، وماتم إنجازه في هذا الجانب، إضافة لخطة العمل لباقي الحقول من خطوط حماية للمسارات والمتوقع الانتهاء منها خلال أبريل القادم.

كما بحث المجتمعون الأمور الفنية والمتعلقة بجودة تقديم الخدمات في الحقول، والمحافظة على ضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية.

