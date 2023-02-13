ارتفاع جماعي للدولار واليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 13 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8068 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.131 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7938 دينار، والدولار الكندي 3.3224 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2553 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2809 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3087 دينار، والدينار التونسي 1.5454 دينار، والدرهم المغربي 0.468 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: