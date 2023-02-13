“الحويج” ينوه بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس لجنة غرفة المرقب “فرحات التومي”، وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “جمال شعبان”.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقف على العراقيل والمشاكل التي تواجه التجار.

وأكد “الحويج” على عقد اجتماع مع غرف التجارة على مستوى ليبيا وضرورة ممارسة دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشُعب التابعة لها وخاصة شعبة اللحوم والمواد الغذائية حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار ، مشيراً على دعم الوزارة للقطاع الخاص .

ونوه “الحويج” بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الغرف وفق رؤية تساهم في التنمية الاقتصادية

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