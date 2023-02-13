أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8147 د‫.‬ل – للبيع – 4.7907 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن ب5.1200 ~5.1175 دينار بنغازي ب5.135 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4400 ~5.4100 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645 دينار ▪️ الباوند =6.14 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1200 ~5.1175 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب227.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك =229.50 للجرام ▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =3.40% الامان ▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =4.70% فيزا ▪️ اسعار الدولار بالصكوك

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4850 ~5.4650 دينار الجمهورية 🏦

+4.50 ~5.50 قروش على سعر الكاش التجاري الوطني 🏦

ب5.3700 ~5.3500 دينار الصحاري 🏦

+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

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