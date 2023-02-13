إعادة افتتاح محطة رصيف الشعاب بميناء طرابلس البحري

قام محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الأحد 12 فبراير 2023 بإعادة افتتاح محطة رصيف الشعاب بميناء طرابلس، بعد توقف دام اكثر من “11 ” عاماً، وذلك لاستئناف تسير الخطوط البحرية ، حيث ستكون البداية من ميناء (جرجيس) البحري ومن ثم ميناء (صفاقس- حلق الواد ).

وأكد الشهوبي أنه ستكون خلال الفترة القادمة عدة خطوات أخرى لتدشين عدة رحلات بحرية لعدة دول مجاورة .

يشار إلى أن أول رحلة بحرية من طرابلس لميناء جرجيس ستنطلق اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، عبر الباخرة ستار إن، والأسعار تتراوح من 165 دينار وحتي 430 دينار بحسب الخدمات المقدمة من ذهاب وعودة، وسعر شحن السيارات يتراوح من 285 وحتي 570 دينار.