“الحويج” يبحث سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه أمس الأحد مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس لجنة غرفة المرقب “فرحات التومي” سُبل استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على العراقيل والمشاكل التي تواجه التجار.

وأكد “الحويج” خلال الاجتماع على ضرورة ممارسة غرف التجارة على مستوى ليبيا دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشُعب التابعة لها وخاصة شعبة اللحوم والمواد الغذائية حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار ، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلي.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الوزارة حريصة على دعم القطاع الخاص للاطلاع بدوره في الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تفعيل دور الغرف وفق رؤية تساهم في التنمية الاقتصادية،

