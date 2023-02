مؤسسة الاستثمار تخسر قضية ببريطانيا وناطقها يوضح للأحرار: الحكم ليس نهائيا

أفاد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، بأن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا في لندن برفض دعوى المؤسسة ضد شركة “بيزون” البريطانية في قضية “غش عقاري” غير نهائي.

وأوضح القريو في مداخلة مع الأحرار، أن المؤسسة تستطيع الاستمرار في القضية المتعلقة بتقديم “بيزون” معلومات مضللة عن عقار مملوك لـ”الليبية للاستثمار”، لافتا إلى أن عملية الشراء جرت في ظل الإدارات السابقة عام 2010، وفق قوله.

وقال القريو، إن القضية بدأت فصولها قبل أكثر من عقد عندما دخلت المؤسسة في استثمار مع الشركة البريطانية بيزون وآخرين بنسبة مشاركة تبلغ 50% في قطعة أرض.

وأضاف القريو أن الأرض ثمنتها لجنة معنية في 2010 بـ21 مليون جنيه إسترليني، غير أنه بعد مراجعة مجلس الإدارة الحالي لمؤسسة الاستثمار أصول الشركة البريطانية واستثماراتها اتضح أن قيمة الأرض لا تتعدى 2.35 مليون جنيه إسترليني.

ويعلق القريو في السياق نفسه أن حكم الرفض لدعوى المؤسسة بعد تحركها فضائيا ضد الشركة البريطانية، يعد حكما مبدئيا مؤكدا مواصلتهم متابعة القضية وحماية أصول المؤسسة واستثماراتها، بحسب قوله.

