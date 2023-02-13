وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن استمرار صرف منحة الزوجة والبنات والابناء – رابط منظومة الاستعلام

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن استمرارية صرف المنح، مؤكدةً استمرار صرف منحة الزوجة والبنات و منحة الابناء.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه وبناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني وحرصا على تسهيل الخدمات للمواطنين، فان وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

واضاف البيان أنه يمكنكم الاستفسار عن وضع المستفيدين من منحة الأبناء من خلال زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3BlQDmW

وللاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما يمكن زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3FfgNbQ

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