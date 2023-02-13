طبرق| ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بعد مداهمة وكر بالضواحي الجنوبية

طبرق 13 فبراير 2023 (وال) _ تمكن مكتب التحري والقبض قرنادة التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي، من تحريز ضبطية كبيرة من المنوعات والأسلحة والقبض على القائمين على تلك التجارة الممنوعة، أثناء مداهمة وكر بالضواحي الجنوبية لمدينة طبرق.

وبحسب المكتب الإعلامي لإدارة البحث الجنائي، فقد جاءت العملية بعد ورود معلومات من مصادر المكتب عن الوكر، وهي المعلومات التي أعطي على إثرها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لواء صلاح هويدي، تعليماته الفورية المباشرة بالعمل عليها ورصد المكان.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن تنفيذا لتلك التعليمات التي نصت على إطلاق عملية بحث وتحري موسعة، تم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، قبل أن يتم أخذ الإذن من الجهات المختصة بالمداهمة.

وبين، أن خلال التنفيذ تم القبض على مجموعة خارجة عن القانون، تقوم بتهريب السجائر وبيع الممنوعات، وتم مصادرة أسلحة منها وذلك بعد مقاومة شرسة من قبلهم، نتج عنها استشهاد أحد أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي، وإصابة ثلاثة جرحى من منتسبي الإدارة.

وأشار المكتب إلى أنه تم خلال هذه العملية، ضبط ما يقدر بـ380 كيلو من مخدر الحشيش، وأكثر من مليون قرص من حبوب الهلوسة نوع “ترامادول” وسجائر تم تهريبها داخل الدولة الليبية.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد إنجاز جديد لمكتب التحري والقبض قرنادة والإدارة العامة للبحث الجنائي، في ملف مكافحة آفة المخدرات وال مهربين، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة وضعتها الإدارة بشكل مسبق على مستوى فروعها ومكاتبها في ربوع البلاد. (وال _ طبرق)

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