النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 1% بعد ارتفاع تم تسجيله نهاية الأسبوع الماضي عقب إعلان روسيا اعتزامها خفض إنتاج الخام طواعية بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023.

وسجلت أسعار النفط تراجعا بعد ارتفاعها 2% في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج والتركيز بدلا من ذلك على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5% من الإنتاج ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.2% يوم الجمعة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.04 دولار للبرميل بانخفاض 68 سنتا أو 0.9% بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي مدعومين بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العام وثاني أكبر مستهلك للنفط، بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر كانون الأول.

وفي أكتوبر ، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها ومن بينهم روسيا وهي مجموعة تعرف باسم “أوبك+” على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو 2% من الطلب العالمي.

ويأتي الانخفاض قبل يوم من صدور تقرير لمنظمة “أوبك” حول أسواق النفط.

