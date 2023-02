وزارة العمل تطلق خطتها لإنشاء مراكز تدريب وفقا للمعايير الدولية في مختلف بلديات ليبيا

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية خطتها لعام 2023 لإنشاء مراكز تدريب لإعداد المدربين وتأهيلهم وفقا للمعايير الدولية في مختلف بلديات ليبيا.

وانطلقت أولى الدورات التدريبية للوزارة أمس الأحد لإعداد مدربين بمراكز التدريب بمشاركة 40 متدربا وستتواصل هذه الدورة على مدى خمسة أيام إلى يوم الخميس القادم، كما نظمت الوزاة دورة أخرى لتدريب مديري مراكز التدريب للرفع من كفاءتهم الإدارية وتطويرهم.

