خاص.. العامة للمياه والصرف الصحي تستمر في حل مختنقات مياه الأمطار في عدد من المناطق داخل وخارج طرابلس

صرح المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لصدى الاقتصادية عن استمرار أعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مستمرة لتكرار شفط مياه الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الإثنين في شفط مياه الأمطار ببعض المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية .

حيث تم حل المختنقات في بعض المدن والمناطق ومنها مدينة زوارة والجميل والعجيلات وصبراته وصرمان والزاوية وكذلك مختنقات مياه الأمطار في منطقة جنزور منها الرتيمي وصياد ، الماية ، ومدينة السواني وطريق السواني أمام مصنع اللذائن ومنطقة الغرارات، كوبري الغرارات H.

كذلك المختنقات بمنطقة عين زارة منها مختنق راية الإسلام ومختنق الكيلاني ومختنق النصب التذكاري ومختنق صالة الفصول الأربعة ومختنق الحمودات ومختنق السدرة مشروع الهضبة ، البيفي ، ومنطقة السراج ومنطقة سيدي سليم وشارع ولي العهد بطريق المطار وأحياء مدينة تاجوراء، كما تم حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء ووسط العاصمة من قبل رجال إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

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