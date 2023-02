أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية غدا الثلاثاء والتي قد تؤثر على خطط مجلس الفدرالي الأميركي لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1863.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1876.90 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3% إلى 21.93 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1% إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1544.14 دولار.

