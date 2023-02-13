بدء استكمال الخط المغذي لخزان 5000 متر مربع بحي السبعة ببلدية سرت

بدأت الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية، أمس الأحد 12 فبراير 2023، في استكمال الخط المغذي لمشروع خزان 5000 متر مربع الذي يتم تنفيذه بحي السبعة، ببلدية سرت، بعد إزالة العوائق التي واجهت الشركة المنفذة الفترة الماضية .

ويستهدف المشروع تغذية الأحياء الغربية لمدينة سرت، بمياه الشرب والتي تعاني من شح في المياه وعدم وجود مصدر للتغذية بالمنطقة، حيث سيتم نقل المياه من نقطة الربط بمنطقة الغربيات، إلى موقع الخزان بمسافة تقدر ب 8 كيلو متر .

كما تم فعلياً البدء في تنفيذ مشروع خزانات الصرف الصحي بمنطقة الغربيات، والتي تعاني منذ سنوات من طفح المياه السوداء، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي .