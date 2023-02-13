هل بإمكان وزارة الاقتصاد تحقيق توازن و استقرار في الأسعار خلال شهر رمضان الكريم ؟

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الأحد 12 فبراير 2023، مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة فرحات التومي، بالعاصمة طرابلس سُبل استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقف على العراقيل والمشاكل التي تواجه التجار.

حيث أكد الحويج على عقد اجتماع مع غرف التجارة على مستوى ليبيا وضرورة ممارسة دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية، والتنسيق مع الشُعب التابعة لها وخاصة شعبة اللحوم والمواد الغذائية، حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار ، مشيراً على دعم الوزارة للقطاع الخاص .

كما نوه الحويج أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلي .