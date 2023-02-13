“الغاوي” يُناقش مع سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل الشركات البوسنية وسُبل تفعيلها

اجتمع وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي “، اليوم الإثنين مع سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا “ميرين مشينوفيتش ” والوفد المرافق له ، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية “خالد العبدلي”، وممثل عن المكتب القانوني بالوزارة، وممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

حيث تركز اللقاء حول المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل الشركات البوسنية، وسُبل تفعيلها ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات البوسنية للعودة واستئناف العمل بهذه المشروعات، وإمكانية توقيع عقود جديدة ضمن خطة (عودة الحياة ) للمشروعات التنموية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية